Стрімке зростання захворюваності коронавірусом призвело до того, що тепер виїхати з Одеської області зможуть тільки щеплені і або ті, хто зробив ПЛР-тест.

Нові обмеження почнуть діяти з 21 жовтня на час дії карантину.

"Це вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя і здоров'я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, що підтверджують їх безпеку, є необхідною умовою для регулярних і нерегулярних перевезень в будь-якому виді транспорту ", - пояснили в МОЗ.

Це означає, що з 21 жовтня проїзд в міжобласному громадському транспорті — тільки при наявності ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію.

При чому наявність документів вимагатимуть у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту і пасажирів.

Зараз Одеська область відноситься до "помаранчевої зони" карантину.

Цього разу жителі регіону хворіють переважно варіантом вірусу "Дельта" -більш агресивним і небезпечним для життя різновидом COVID-19.

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