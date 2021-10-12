В Одеській області назрівають серйозні проблеми з входженням в опалювальний сезон.

Лікарні, школи, дитсадки та інші бюджетні установи можуть залишитися без опалення через невідповідні ціни на газ.

В Одеській ОДА вважають це загрозою надзвичайної ситуації, пишуть місцеві ЗМІ .

З початку 2021 року бюджетні установи Одеської області уклали договори на закупівлю газу за середньою ціною в 11,5 грн за кубометр. Однак в умовах зростання світових цін на газ постачальники відмовляються виконувати свої зобов'язання і розривають договори, а переукладати їх погоджуються лише у випадку, якщо підприємства і організації будуть закуповувати газ по 40 грн за кубометр.

Значна частина установ, які використовують міні-котельні, не можуть оплатити газ за новими тарифами. В даний час газівники вже готові відключити від постачання 221 об'єкт соціальної інфраструктури.

Раніше ми писали, в Одесі орієнтовний старт опалювального сезону запланований на 1 листопада цього року.

Виняток можуть зробити тільки якщо середньодобова температура повітря не перевищить +8 градусів протягом трьох діб.

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