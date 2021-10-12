Непогожий жовтень почне доставляти занепокоєння нестабільною погодою в Одесі.
У вівторок, 12 жовтня, в місті буде похмуро і дощитиме, а по області синоптики прогнозують рясні опади.
При чому жителів попереду чекає три дні негоди, яка обумовлена наближенням нового циклону Крістіан, пише Politeka.net.
Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, весь день в Одесі триматиметься хмарна погода, вдень піде дрібний дощ, який до вечора тільки посилиться.
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Вітер північний, 7-12 метрів в секунду.
Термометри покажуть до + 13 ... +15 градусів, а вночі похолодає до +5..+ 10 градусів.
В Одеській області також буде хмарно і дощитиме. Вітер північний, 7-12 метрів в секунду. Температура вранці складе + 4..+ 9, вдень підніметься до +12..+ 17 градусів.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні взимку буде дуже мінливою, зазначила синоптик Вазіра Мартазінова.
Помітне похолодання почнеться вже з листопада, і до кінця варто чекати морозів з показниками до -10 градусів. Новий рік українці також зустрічатимуть під мінусові температури, однак наявність снігу в цей день поки під питанням.
Нагадаємо, що синоптики озвучили дату похолодання На Одещині
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