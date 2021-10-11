В Одеській області 2,5 рази збільшилася летальність від коронавірусу в порівнянні з минулим місяцем.
Тривожні дані озвучили чиновники в ході брифінгу в Одеській ОДА, який відбувся 11 жовтня, передає Politeka.net.
В Одеській області стрімко погіршується ситуація із захворюваністю коронавірусом. За останню добу в регіоні щодня виявляють більше тисячі випадків захворювання. Зростає і смертність.
За словами голови облздраву Наталії Одарій-Захар'євої, в 2,5 рази збільшилася смертність порівняно з вереснем.
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До лікарень потрапляють практично всі невакциновані пацієнти. У медучреженіях також не вистачає лікарів.
Відчувається гостра нестача анестезіологів і медичних сестер. Було прийнято рішення, задіяти анестезіологів з пологових будинків.
Головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров зазначив, що з понеділка, 11 жовтня, в регіоні вводять нові епідемічні обмеження у зв'язку з переходом області в «помаранчеву зону» карантину.
"Багато показників у нас на межі. Наприклад, завантаженість ліжок 62,1% (критерій — понад 65%), Динаміка госпіталізації — 49% (критерій — 50%). Якщо така тенденція продовжиться, але нового локдауну під кінець жовтня початку листопада не уникнути, — заявив він.
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