Зараз Одещина вже в "помаранчевій зоні"

В Одеській області 2,5 рази збільшилася летальність від коронавірусу в порівнянні з минулим місяцем.

Тривожні дані озвучили чиновники в ході брифінгу в Одеській ОДА, який відбувся 11 жовтня, передає Politeka.net.

В Одеській області стрімко погіршується ситуація із захворюваністю коронавірусом. За останню добу в регіоні щодня виявляють більше тисячі випадків захворювання. Зростає і смертність.

За словами голови облздраву Наталії Одарій-Захар'євої, в 2,5 рази збільшилася смертність порівняно з вереснем.

До лікарень потрапляють практично всі невакциновані пацієнти. У медучреженіях також не вистачає лікарів.

Відчувається гостра нестача анестезіологів і медичних сестер. Було прийнято рішення, задіяти анестезіологів з пологових будинків.

Головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров зазначив, що з понеділка, 11 жовтня, в регіоні вводять нові епідемічні обмеження у зв'язку з переходом області в «помаранчеву зону» карантину.

"Багато показників у нас на межі. Наприклад, завантаженість ліжок 62,1% (критерій — понад 65%), Динаміка госпіталізації — 49% (критерій — 50%). Якщо така тенденція продовжиться, але нового локдауну під кінець жовтня початку листопада не уникнути, — заявив він.

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