В Одеській ОДА застерегли, для якої ще категорії людей, крім літніх, захворювання COVID - 19 протікає в досить складній формі.

Йдеться про вагітних жінок.

У третю хвилю, яка накрила Одеський регіон стали масово хворіти жінки, які знаходяться в положенні. Про це повідомила голова облздраву Наталія Одарій-Захар'єва, пишуть місцеві ЗМІ.

Тільки за минулу добу зараження підтвердили у 17 осіб і ще 8 жінок перебувають під підозрою.

«Під час 3-ї хвилі ковід веде по-іншому. В першу чергу у нас хворіють вагітні. Вони у важкому стані. Ну ви уявіть, 8-й місяць і 75% ураженість легенів, — застерегла глава облздраву.

Чиновниця звернулася до всіх вагітних жінок, не нехтувати заходами безпеки і дотримуватися дистанції, носити маску, знаходиться тільки з вакцинованими.

В Одеській області стрімко погіршується ситуація з коронавірусом. За останню добу в регіоні виявили 690 випадків захворювання. Зростає і смертність. Тільки за добу від ускладнень померли 33 пацієнта.

Практично у всіх підступних лікарнях не хвататет реанімаційних ліжок, крім того не хвататет лікарів, медики сильно втомлюються, адже змушені набагато більше працювати. І це ж далеко не пік спалаху епідемії.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки всього залишилося вільних місць у лікарнях Одеси

Як повідомляла Politeka, одеситів налякали "червоною зоною", зроблено термінову заяву про нові правила: що закриють

Також Politeka писала, що вірус забирає життя одеситів одного за іншим: тривожне зведення по регіону