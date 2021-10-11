В Одесі молодий хлопець святкуватиме другий день народження, адже він випав з вікна висотки і залишився живий.
Потерпілий випав з вікна на восьмому поверсі і приземлився на козирок під'їзду.
Подія трапилася напередодні на вулиці Академіка Сахарова, 28. Відповідне відео розмістили очевидці в телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, що рятувальники зняли потерпілого з козирка і передали медикам. Хлопця на ношах віднесли в машину швидкої, після чого
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бригада медиків надала потерпілому невідкладну допомогу на місці і відвезла в лікарню.
Подробиці того, що сталося встановлюються.
Користувачі мережі відзначають, що впасти з такої висоти і залишитися живим – це велика удача. Тепер чоловік святкуватиме другий день народження.
"Слава Богу пощастило»,
"Другий день народження",
"Нічого собі, живучий який", - пишуть в мережі.
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