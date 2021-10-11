Второй день рождения

В Одессе молодой парень будет праздновать второй день рождения, ведь он выпал из окна высотки и остался жив.

Пострадавший выпал из окна на восьмом этаже и приземлился на козырек подъезда.

Происшествие случилось накануне на улице Академика Сахарова, 28. Соответствующее видео разместили очевидцы в телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, что спасатели сняли пострадавшего с козырька и передали медикам. Парня на носилках отнесли в машину скорой, после чего

бригада медиков оказала пострадавшему неотложную помощь на месте и отвезла в больницу.

Подробности случившегося устанавливаются.

Пользователи сети отмечают, что упасть с такой высоты и остаться живым – это большая удача. Теперь мужчина будет праздновать второй день рождения.

«Слава Богу повезло»,

"Второй день рождения",

«Ничего себе, живучий какой», - пишут в сети.

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