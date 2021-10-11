В Одессе молодой парень будет праздновать второй день рождения, ведь он выпал из окна высотки и остался жив.
Пострадавший выпал из окна на восьмом этаже и приземлился на козырек подъезда.
Происшествие случилось накануне на улице Академика Сахарова, 28. Соответствующее видео разместили очевидцы в телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, что спасатели сняли пострадавшего с козырька и передали медикам. Парня на носилках отнесли в машину скорой, после чего
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бригада медиков оказала пострадавшему неотложную помощь на месте и отвезла в больницу.
Подробности случившегося устанавливаются.
Пользователи сети отмечают, что упасть с такой высоты и остаться живым – это большая удача. Теперь мужчина будет праздновать второй день рождения.
«Слава Богу повезло»,
"Второй день рождения",
«Ничего себе, живучий какой», - пишут в сети.
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