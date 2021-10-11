У понеділок, 11 жовтня, в Одеській області переважатиме високий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погодні умови можуть спровокувати загоряння на відкритих територіях і в екосистемах.

У зв'язку з цим рятувальники оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Одеській області через сильний вітер, який з легкістю розносить вогонь на великі відстані.

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Небезпечна ситуація складається в усіх областях на півдні України.

Жителів Одеської області попередили, що вогонь знищує не тільки рослинність, але і всіх живих істот, які в ній мешкають. Також пожежі на можуть перекинутися на житлові споруди і знищити їх.

Рятувальники попередили, що забороняється робити протягом пожежонебезпечного періоду:

  • розводити багаття в лісі і лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем в ліс;
  • курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати в лісі просочену бензином, гасом, маслом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
  • полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати звалища і спалювати відходи;
  • спалювати стерню і пожнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Нагадаємо, що синоптики озвучили дату похолодання На Одещині