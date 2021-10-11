У понеділок, 11 жовтня, в Одеській області переважатиме високий рівень пожежної небезпеки.
Про це
Погодні умови можуть спровокувати загоряння на відкритих територіях і в екосистемах.
У зв'язку з цим рятувальники оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Одеській області через сильний вітер, який з легкістю розносить вогонь на великі відстані.
Чоловік Пугачової Галкін похвалився сином, який росте його копією: "Зовсім дорослий вже"
Ксенія Собчак потрапила в масштабну ДТП: що відомо про жертви і кадри з місця
Життя російського актора трагічно обірвалося на очах у глядачів: подробиці нещасного випадку
Раптово обірвалося життя відомого українця, подробиці трагедії: "Просто не віриться"
Ксенія Мішина показала з ким живе після розриву з Еллертом: "Я люблю тебе"
Небезпечна ситуація складається в усіх областях на півдні України.
Жителів Одеської області попередили, що вогонь знищує не тільки рослинність, але і всіх живих істот, які в ній мешкають. Також пожежі на можуть перекинутися на житлові споруди і знищити їх.
Рятувальники попередили, що забороняється робити протягом пожежонебезпечного періоду:
- розводити багаття в лісі і лісопосадках;
- заїжджати автомобілем в ліс;
- курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати в лісі просочену бензином, гасом, маслом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
- полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати звалища і спалювати відходи;
- спалювати стерню і пожнивні залишки на сільськогосподарських полях.
Нагадаємо, що синоптики озвучили дату похолодання На Одещині
Також Politeka повідомляла, антициклон з Арктики накриє Одесу: названа дата, коли тепло остаточно покине Регіон