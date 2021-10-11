В понедельник, 11 октября, в Одесской области будет преобладать высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погодные условия могут спровоцировать возгорания на открытых территориях и в экосистемах.

В связи с этим спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Одесской области из-за сильного ветра, который с легкостью разносит огонь на большие расстояния.

Популярные статьи сейчас

Муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией: «Совсем взрослый уже»

Украинские области массово перевели в «оранжевую» зону, ковид набирает обороты: где больше всего больных

Оборвалась жизнь знаменитого актера, коллеги скорбят: "Юрочка, ты всегда будешь в моем сердце"

Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво вернулся в Украину к своей любимице: "Соскучились..."

Муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией: «Совсем взрослый уже»
Показать еще

Опасная ситуация складывается во всех областях на юге Украины.

Жителей Одесской области предупредили, что огонь уничтожает не только растительность, но и всех живых существ, которые в ней обитают. Также пожары на могут перекинуться на жилые постройки и уничтожить их.

Спасатели предупредили, что запрещается делать в течение пожароопасного периода:

  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Напомним, что синоптики озвучили дату похолодания на Одесчине