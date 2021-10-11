В понедельник, 11 октября, в Одесской области будет преобладать высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погодные условия могут спровоцировать возгорания на открытых территориях и в экосистемах.

В связи с этим спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Одесской области из-за сильного ветра, который с легкостью разносит огонь на большие расстояния.

Опасная ситуация складывается во всех областях на юге Украины.

Жителей Одесской области предупредили, что огонь уничтожает не только растительность, но и всех живых существ, которые в ней обитают. Также пожары на могут перекинуться на жилые постройки и уничтожить их.

Спасатели предупредили, что запрещается делать в течение пожароопасного периода:

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Напомним, что синоптики озвучили дату похолодания на Одесчине