В понедельник, 11 октября, в Одесской области будет преобладать высокий уровень пожарной опасности.
Об этом
Погодные условия могут спровоцировать возгорания на открытых территориях и в экосистемах.
В связи с этим спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Одесской области из-за сильного ветра, который с легкостью разносит огонь на большие расстояния.
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Опасная ситуация складывается во всех областях на юге Украины.
Жителей Одесской области предупредили, что огонь уничтожает не только растительность, но и всех живых существ, которые в ней обитают. Также пожары на могут перекинуться на жилые постройки и уничтожить их.
Спасатели предупредили, что запрещается делать в течение пожароопасного периода:
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.
Напомним, что синоптики озвучили дату похолодания на Одесчине
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