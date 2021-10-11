Через великий наплив пацієнтів з важкою формою ковід, реанімаційні палати заповнені майже у всіх лікарнях Одеси і тепер багатьох пацієнтів везуть в область

Про це повідомляє директор благодійного фонду" Корпорація монстрів " в Одесі Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у Фейсбук, повідомляти Politeka.net.

Волонтер звернула увагу, що були відкриті 2 нових COVID-відділення: 80 місць в єврейській лікарні і новий корпус в парку Швченка на 90 місць. Однак і вони були заповнені майже миттєво.

"Одесити вже лежать в Біляївці, в Чорноморську і навіть везли друга в роздільну. Реанімаційних місць одиниці. І як тільки вони звільняються їх тут же займають", - написала Ножевнікова.

Вона стверджує, що в Одесі у зв'язку з новою хвилею тепер навіть з'явилися "черги в реанімацію".

Крім того, пацієнтам виписують ліки за особисті гроші, так як того, що закупили вже закінчилося.

«І найголовніше, що нарікати тепер крім як на самих себе і ні на кого. Підготовлено було дуже багато, ось тільки такий наплив ніяка система не витримає", - зазначила Ножевнікова.

За даними волонтера, в лікарнях 98% – це пацієнти, які так і не зробили щеплень від коронавірусу. Також вона повідомляє, що дуже багато хто приходить з підробленими сертифікатами.

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