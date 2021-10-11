Из-за большого наплыва пациентов с тяжелой формой ковид, реанимационные палаты заполнены почти во всех больницах Одессы и теперь многих пациентов везут в область
Об этом
Волонтер обратила внимание, что были открыты 2 новых COVID-отделения: 80 мест в еврейской больнице и новый корпус в парке Швченка на 90 мест. Однако и они были заполнены почти мгновенно.
"Одесситы уже лежат в Беляевке, в Черноморске и даже везли друга в Раздельную. Реанимационных мест единицы. И как только они освобождаются их тут же занимают», - написала Ножевникова.
Муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией: «Совсем взрослый уже»
Каминская из "НеАнгелов" в купальнике показала самые проблемные места: "Еще 5 кг скинуть и..."
Украинские области массово перевели в «оранжевую» зону, ковид набирает обороты: где больше всего больных
Авария в Польше унесла жизни молодых украинцев: "Дружили давно и были неразлучными"
Звезду "Дизель шоу" Булитко довели до слез прямо на съемочной площадке: "Обе руки левые, да еще и..."
Она утверждает, что в Одессе в связи с новой волной теперь даже появились "очереди в реанимацию".
Кроме того, пациентам выписывают лекарства за личные деньги, так как того, что закупили уже закончилось.
«И самое главное, что пенять теперь кроме как на самих себя и не на кого. Подготовлено было очень много, вот только такой наплыв никакая система не выдержит», - отметила Ножевникова.
По данным волонтера, в больницах 98% – это пациенты, которые так и не сделали прививок от коронавируса. Также она сообщает, что очень многие приходят с поддельными сертификатами.
Напомним, что стало известно, сколько всего осталось свободных мест в больницах Одессы
Как сообщала Politeka, одесситов припугнули "красной зоной", сделано срочное заявление о новых правилах: что закроют
Также Politeka писала, что вирус уносит жизни одесситов одного за другим: тревожная сводка по региону