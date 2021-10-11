Из-за большого наплыва пациентов с тяжелой формой ковид, реанимационные палаты заполнены почти во всех больницах Одессы и теперь многих пациентов везут в область

Об этом сообщает директор благотворительного фонда "Корпорация монстров" в Одессе Катерина Ножевникова на своей странице в Фейсбук, сообщает Politeka.net.

Волонтер обратила внимание, что были открыты 2 новых COVID-отделения: 80 мест в еврейской больнице и новый корпус в парке Швченка на 90 мест. Однако и они были заполнены почти мгновенно.

"Одесситы уже лежат в Беляевке, в Черноморске и даже везли друга в Раздельную. Реанимационных мест единицы. И как только они освобождаются их тут же занимают», - написала Ножевникова.

Она утверждает, что в Одессе в связи с новой волной теперь даже появились "очереди в реанимацию".

Кроме того, пациентам выписывают лекарства за личные деньги, так как того, что закупили уже закончилось.

«И самое главное, что пенять теперь кроме как на самих себя и не на кого. Подготовлено было очень много, вот только такой наплыв никакая система не выдержит», - отметила Ножевникова.

По данным волонтера, в больницах 98% – это пациенты, которые так и не сделали прививок от коронавируса. Также она сообщает, что очень многие приходят с поддельными сертификатами.

Напомним, что стало известно, сколько всего осталось свободных мест в больницах Одессы

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