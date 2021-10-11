В Одесі батькам учнів показали, як їх дурять зі шкільним харчуванням

Зміни в шкільному меню торкнулися практично всі школи Одеси, проте деякі проблеми все ж залишилися. І справа не в реформі, а в ціноутворенні компаній, які постачають продукти в навчальні заклади.

Так, днями одеситка Ірина Коновал розповіла , за якою ціною поставляються в школи банани – 68 гривень за 1 кг, що вдвічі дорожче, ніж у більшості магазинів. При цьому, як виявилося, далеко не всі школярі бачать у своїх тарілках ці самі банани.

"Це як??? Це забота про дітей? Де обіцяне здорове та безпечне харчування? . Бо навіть після збільшення ціни , немає якісного харчування, і питання не в вартісті , не буде в школах нормального харчування, поки будуть отаким чином дурити одеситів? Чи можливо я помиляюсь? Бо одеські чиновники чомусь вважають, що все нормально і ніякої переплати немає", - обурилася одеситка.

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