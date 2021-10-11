В Одесі батькам учнів показали, як їх дурять зі шкільним харчуванням
Зміни в шкільному меню торкнулися практично всі школи Одеси, проте деякі проблеми все ж залишилися. І справа не в реформі, а в ціноутворенні компаній, які постачають продукти в навчальні заклади.
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"Це як??? Це забота про дітей? Де обіцяне здорове та безпечне харчування? . Бо навіть після збільшення ціни , немає якісного харчування, і питання не в вартісті , не буде в школах нормального харчування, поки будуть отаким чином дурити одеситів? Чи можливо я помиляюсь? Бо одеські чиновники чомусь вважають, що все нормально і ніякої переплати немає", - обурилася одеситка.
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