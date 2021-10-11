В Одессе родителям учеников показали, как их дурят со школьным питанием

Изменения в школьном меню затронули практически все школы Одессы, однако некоторые проблемы все же остались. И дело не в реформе, а в ценообразовании компаний, которые поставляют продукты в учебные заведения.

Так, на днях одесситка Ирина Коновал рассказала , по какой цене поставляются в школы бананы – 68 гривен за 1 кг, что вдвое дороже, чем в большинстве магазинов. При этом, как оказалось, далеко не все школьники видят в своих тарелках эти самые бананы.

«Это как ??? Это забота о детях? Где обещанное здоровое и безопасное питание? . Ведь даже после увеличения цены, нет качественного питания, и вопрос не в цене, не будет в школах нормального питания, пока будут этаким образом обманывать одесситов? Возможно я ошибаюсь? Потому одесские чиновники почему-то считают, что все нормально и никакой переплаты нет», - возмутилась одесситка.

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