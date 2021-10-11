В Одеській області живцем згорів колишній поліцейський, а нині голова Служби безпеки однієї з фірм.

Подробиці страшної трагедії повідомляє місцевий сайт Думська , в понеділок, 11 жовтня.

Напередодні стало відомо, що в селі Коси в Подільському районі під час пожежі в легкові автомобілі помер місцевий житель.

Особу загиблого вдалося ідентифікувати за короткий час. Як виявилося, за кермом Mitsubishi L200 перебував один з працівників ТОВ "Косівське".

Раніше 59-річний Олександр П. працював у правоохоронних органах, в нинішній час обіймав посаду Голови Служби безпеки в аграрній компанії.

За даними видання, саме цій фірмі і належить автомобіль, в якому згорів співробітник.

Зараз правоохоронці займаються з'ясуванням причин загибелі начальника охорони аграрної компанії.

Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області під час страшної пожежі в приватному будинку загинула жінка. Примітно, що загоряння ніхто не гасив, вогонь самоліквідувався.

НП сталася в селі Долинське Подільського району.

Нагадаємо, про трагедію в Затоці: виявлено тіло 19-річного хлопця,

А ще Politeka писала, що у туалеті відділу поліції знайдено тіло людини: деталі дивної трагедії під Одесою

Також Politeka повідомляла, що тіло чоловіка виявили біля АЗС в Одесі, знайдена записка: "мій син..."