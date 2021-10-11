В Одеській області живцем згорів колишній поліцейський, а нині голова Служби безпеки однієї з фірм.
Подробиці страшної трагедії повідомляє місцевий сайт
Напередодні стало відомо, що в селі Коси в Подільському районі під час пожежі в легкові автомобілі помер місцевий житель.
Особу загиблого вдалося ідентифікувати за короткий час. Як виявилося, за кермом Mitsubishi L200 перебував один з працівників ТОВ "Косівське".
Раніше 59-річний Олександр П. працював у правоохоронних органах, в нинішній час обіймав посаду Голови Служби безпеки в аграрній компанії.
Чоловік Пугачової Галкін похвалився сином, який росте його копією: "Зовсім дорослий вже"
Аварія в Польщі забрала життя молодих українців: "Дружили давно і були нерозлучними"
Погода різко зміниться перед Покровою, з чим українці зустрінуть вихідні: новий прогноз
Раптово обірвалося життя відомого українця, подробиці трагедії: "Просто не віриться"
Потап показав, як виглядає Каменських у реальному житті без гриму і фільтрів: "Люблю її шалено"
За даними видання, саме цій фірмі і належить автомобіль, в якому згорів співробітник.
Зараз правоохоронці займаються з'ясуванням причин загибелі начальника охорони аграрної компанії.
Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області під час страшної пожежі в приватному будинку загинула жінка. Примітно, що загоряння ніхто не гасив, вогонь самоліквідувався.
НП сталася в селі Долинське Подільського району.
Нагадаємо, про трагедію в Затоці: виявлено тіло 19-річного хлопця,
А ще Politeka писала, що у туалеті відділу поліції знайдено тіло людини: деталі дивної трагедії під Одесою
Також Politeka повідомляла, що тіло чоловіка виявили біля АЗС в Одесі, знайдена записка: "мій син..."