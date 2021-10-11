Одужали всього 8 осіб, а скільки загинули?

В Одеській області за вчорашню добу ковид забрав життя понад три десятки людей, при цьому одужали критично мало.

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Станом на ранок понеділка, 11 жовтня, в Одеській області додалося ще 690 нових заражених. Загальна кількість хворих в нашому регіоні становить 163 243 осіб.

На жаль, від наслідків хвороби померли 33 людини, 8 одужали. Всього смертей на Одещині від вірусу - 3454.

В Україні на ранок 11 жовтня офіційно підтверджено 8 832 нових випадки COVID-19 проти 11 344 днем раніше. За добу померли 207 хворих, одужали 2 053 українці.

Тим часом, Кабінет Міністрів виділив 25 мільйонів гривень на пропаганду вакцинації від COVID-19.

Рішення уряду пов'язане з недостатніми темпами вакцинації: в Україні проти коронавірусу прищепили всього 7,3 млн осіб. Повністю імунізовані-5,9 млн осіб.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки всього залишилося вільних місць у лікарнях Одеси

Як повідомляла Politeka, одеситів налякали "червоною зоною", зроблено термінову заяву про нові правила: що закриють

Також Politeka писала, що одеські школи будуть йти на карантин, незважаючи на вакцинацію: деталі рішення