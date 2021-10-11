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Циклон несе нову порцію похолодання в Одесу з дощами і поривчастим вітром.

Про погодні зміни цього тижня жителям розповіли синоптики, пише Politeka.net

Початок тижня в Одесі буде ясним, але прохолодним, у понеділок одеситів чекає сонячна погода, без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду. Вранці температура повітря складе всього + 3...+5 градусів, вдень потеплішає до +14 ... +16.

У вівторок і середу небо над містом покриється хмарами. Синоптики обіцяють сильні опади, до того ж буде дути штормовий вітер з півночі, 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від + 6 до +11. Вдень становитиме +10..+ 15 градусів.

У четвер дощі збережуться, проте будуть не такими сильними, як у попередні два дні.

Вітер північний, 12-17 метрів в секунду. Температура повітря вночі опуститься до + 3 ... +5, вдень не вище +14.

У п'ятницю небо знову покриється хмарами, але цього разу день пройде без опадів. Трохи потеплішає, денна температура складе + 15 градусів, вночі +6..+ 8 градусів.

Нагадаємо, що синоптики озвучили дату похолодання На Одещині