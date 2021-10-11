Циклон несе нову порцію похолодання в Одесу з дощами і поривчастим вітром.
Про погодні зміни цього тижня жителям розповіли синоптики, пише Politeka.net
Початок тижня в Одесі буде ясним, але прохолодним, у понеділок одеситів чекає сонячна погода, без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду. Вранці температура повітря складе всього + 3...+5 градусів, вдень потеплішає до +14 ... +16.
Чоловік Пугачової Галкін похвалився сином, який росте його копією: "Зовсім дорослий вже"
Перехід на зимовий час: коли українцям треба посунути стрілки годинника в цьому році
Переможниця "Холостяка" Богдан показала, на що здатний її обранець Заливако: "Безстрашний..."
Обірвалося життя знаменитого актора, колеги сумують: "Юрочка, ти завжди будеш в моєму серці"
Комаров зі "Світ навиворіт" побував у найбільш красивому куточку планети: "Як в серіалі Клон"
У вівторок і середу небо над містом покриється хмарами. Синоптики обіцяють сильні опади, до того ж буде дути штормовий вітер з півночі, 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від + 6 до +11. Вдень становитиме +10..+ 15 градусів.
У четвер дощі збережуться, проте будуть не такими сильними, як у попередні два дні.
Вітер північний, 12-17 метрів в секунду. Температура повітря вночі опуститься до + 3 ... +5, вдень не вище +14.
У п'ятницю небо знову покриється хмарами, але цього разу день пройде без опадів. Трохи потеплішає, денна температура складе + 15 градусів, вночі +6..+ 8 градусів.
Нагадаємо, що синоптики озвучили дату похолодання На Одещині
Також Politeka повідомляла, антициклон з Арктики накриє Одесу: названа дата, коли тепло остаточно покине Регіон