Циклон несет новую порцию похолодания в Одессу с дождями и порывистым ветром
О погодных изменениях на этой неделе жителям рассказали синоптики, пишет Politeka.net
Начало недели в Одессе будет ясным, но прохладным, в понедельник одесситов ждет солнечная погода, без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Утром температура воздуха составит всего +3…+5 градусов, днем потеплеет до +14…+16.
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Во вторник и среду небо над городом покроется тучами. Синоптики обещают сильные осадки, к тому же будет дуть штормовой ветер с севера, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +11. Днем составит +10..+15 градусов.
В четверг дожди сохранятся, однако будут не такими сильными, как в предыдущие два дня.
Ветер северный, 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +3…+5, днем не выше +14.
В пятницу небо снова покроется облаками, но на этот раз день пройдет без осадков. Немного потеплеет, дневная температура составит +15 градусов, ночью +6..+8 градусов.
Напомним, что синоптики озвучили дату похолодания на Одесчине
Также Politeka сообщала, антициклон из Арктики накроет Одессу: названа дата, когда тепло окончательно покинет регион