В Одеському супермаркеті неадекватний чоловік кидався продуктами в 15-річного підлітка.

Інцидент стався в магазині АТБ на вулиці Марсельській. Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса як вона є", пише Politeka.net.

Очевидцям вдалося зняти те, що відбувається на камеру телефону.

За їхніми словами, спочатку чоловік кричав на підлітка і кидав у нього пляшки з газованою водою.

Коли охоронці супермаркету спробували вгамувати неадеквата, він відштовхнув від себе і накинувся на підлітка.

Хлопець спробував втекти, але чоловік побіг за ним. На щастя, охоронці зреагували швидко і перехопили його. Буйного відвідувача повалили на підлогу. Охоронці викликали на місце події поліцію.

"В АТБ на Марсельській чоловік знайшов корінь всіх своїх бід в 15 – річному підлітку і вирішив будь-що-будь дістати його", - прокоментували в телеграм-каналі.

Відео можна переглянути тут.

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