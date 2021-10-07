В Одеському супермаркеті неадекватний чоловік кидався продуктами в 15-річного підлітка.
Інцидент стався в магазині АТБ на вулиці Марсельській. Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса як вона є", пише Politeka.net.
Очевидцям вдалося зняти те, що відбувається на камеру телефону.
За їхніми словами, спочатку чоловік кричав на підлітка і кидав у нього пляшки з газованою водою.
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Коли охоронці супермаркету спробували вгамувати неадеквата, він відштовхнув від себе і накинувся на підлітка.
Хлопець спробував втекти, але чоловік побіг за ним. На щастя, охоронці зреагували швидко і перехопили його. Буйного відвідувача повалили на підлогу. Охоронці викликали на місце події поліцію.
"В АТБ на Марсельській чоловік знайшов корінь всіх своїх бід в 15 – річному підлітку і вирішив будь-що-будь дістати його", - прокоментували в телеграм-каналі.
Відео можна переглянути
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