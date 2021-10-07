В одесском супермаркет неадекватный мужчина бросался продуктами в 15-летнего подростка.
Инцидент произошел в магазине АТБ на улице Марсельской. ОБ этом сообщает Telegram-канал "Одесса как она есть", пишет Politeka.net.
Очевидцам удалось заснять происходящее на камеру телефона.
По их словам, сначала мужчина орал на подростка и бросал в него бутылки с газировкой.
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Когда охранники супермаркета попытались угомонить неадеквата, он оттолкнул от себя и набросился на подростка.
Парень попытался убежать, но мужчина побежал за ним. К счастью, охранники среагировали быстро и перехватили его. Буйного посетителя повалили на пол. Охранники вызвали на место происшествия полицию.
"В АТБ на Марсельской мужчина нашел корень всех своих бед в 15-летнем подростке и решил во что бы то ни стало заполучить его", – прокомментировали в телеграм-канале.
Видео можно просмотреть
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