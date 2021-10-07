В Одесі на Привозі сталася різанина, чоловік встромив холодну зброю в груди іншої людини
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За словами правоохоронців, 31-річний місцевий житель почув, як його знайома продавщиця на ринку свариться з покупцем.
Жінка звинувачувала його в тому, що той нібито той вкрав у неї шкарпетки. Одесит вплутався в сварку і поранив покупця ножем в груди, а потім втік.
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Після того, як чоловік підрізав незнайомця, він втік і ховався в підвалі. Але поліції вдалося знайти і затримати.
Інцидент трапився на ринку в Приморському районі Одеси.
За нанесення тяжких поранень тепер йому світить від 5 до 8 років позбавлення волі. Потерпілому 27 років, він з Миколаєва і зараз знаходиться в лікарні.
Раніше ми писали, чоловік заступився за свою знайому і отримав удар молотком в обличчя. 33-річний одесит пішов додому до колишньої дружини і почав трощити молотком скла на вікнах і автомобіль. У той момент у жінки гостювала подруга з чоловіком, які приїхали зі столиці. Киянин спробував заспокоїти бешкетника, але вступивши в бійку він отримав удар інструментом в обличчя.
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