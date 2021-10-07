В Одессе на Привозе произошла поножовщина, мужчина вонзил холодное оружие в грудь другого человека

Об этом пишет Politeka.net , с о ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

По словам правоохранителей, 31-летний местный житель услышал, как его знакомая продавщица на рынке ссорится с покупателем.

Женщина обвиняла его в том, что тот якобы тот украл у нее носки. Одессит ввязался в ссору и ранил покупателя ножом в грудь, а затем сбежал.

После того, как мужчина подрезал незнакомца, он сбежал и прятался в подвале. Но полиции удалось найти и задержать.

Инцидент случился на рынке в Приморском районе Одессы.

За нанесение тяжких ранений теперь ему светит от 5 до 8 лет лишения свободы. Пострадавшему 27 лет, он из Николаева и сейчас находится в больнице.

Ранее мы писали, мужчина вступился за свою знакомую и получил удар молотком в лицо. 33-летний одессит пошел домой к бывшей супруги и принялся крушить молотком стекла на окнах и автомобиль. В тот момент у женщины гостила подруга с мужем, которые приехали из столицы. Киевлянин попытался успокоить дебошира, но вступив в драку он получил удар инструментом в лицо.

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