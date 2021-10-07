Два маршрутники затіяли бійку в центрі Одеси.
Їх довелося рознімати перехожим.
Про інцидент на вулиці Катерининській повідомили вранці 7 жовтня. Також у мережі оприлюднили відео цієї бійки, пише Politeka.net
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На кадрах видно, як один водій сидить за кермом транспорту, а другий накидається на нього і завдає ударів кулаками. Він намагається скинути свого опонента з сидіння, тягне його за ногу і кричить «вилазь давай».
Небайдужі люди намагаються відтягнути забіяку, зрештою їм цей вдається.
"Все вгамуйся, вилазь давай, заспокойся, вистачить, це не твоя маршрутка", - чути вигуки за кадром.
Після цього агресивний маршрутник йде і сідати в свій транспорт. Маршрутки їдуть.
Відео можна переглянути
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