В Одесі сімейна пара перетворила кімнату в гуртожитку на справжній смітник.

Шокуючі кадри вдалося зняти на камеру сусідам, повідомляє телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами сусідів, в їх п'ятиповерхівці на вулиці Столбовій, 21, два роки тому оселилася сімейна пара.

З тих пір вони стягують у своє житло залишки продуктів та інший мотлох з ближніх смітників, щільно забивши їм кімнату. А те сміття, що не поміщається-виносять в загальний коридор.

Днями вони пішли на чергову "сміттєву полювання" і забули закрити свою квартиру. Сусідам вдалося проникнути всередину і подивитися, що там творилося.

"Вони підбирають тварин на вулиці, приносять додому і знущаються, а ночами б'ють по дверях і стінах. Сьогодні, коли вони пішли за новою партією сміття, яке збирають в кімнату, забули закрити двері, і ось що ми там побачили», - розповіла місцева мешканка.

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