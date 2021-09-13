Озверевший мужчина запустил мусорный бак в женщину, а потом избил ее

Это произошло в ходе уличного конфликта на выходных в Одессе. Очевидцы успели заснять происходящее на видео и выложили его в сеть. Об этом сообщает в Telegram-канал "Х. Одесса", пишет Politeka.net (чтобы смотреть кадры, проскролльте до конца страницы).

«Озверевший мужик запустил в подругу мусорником, а после нокаутировал, причины неизвестны», - прокомментировали авторы канала.

Видео начинается с того, что мужчина держит в руках тяжелую урну, а затем бросает ее в девушку.

После удара она бросилась с бутылкой на обидчика, завязалась драка. После этого девушка лежит уже на асфальте.

Неадеквата выгнали неравнодушные люди. Причина конфликта осталась неизвестной.

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