Озверевший мужчина запустил мусорный бак в женщину, а потом избил ее
Это произошло в ходе уличного конфликта на выходных в Одессе. Очевидцы успели заснять происходящее на видео и выложили его в сеть. Об этом сообщает в Telegram-канал "Х. Одесса", пишет Politeka.net (чтобы смотреть кадры, проскролльте до конца страницы).
«Озверевший мужик запустил в подругу мусорником, а после нокаутировал, причины неизвестны», - прокомментировали авторы канала.
Видео начинается с того, что мужчина держит в руках тяжелую урну, а затем бросает ее в девушку.
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