В Одессе учеников вместо уроков принуждали убирать школьный двор

Так, родители пожаловались, что их детей, учеников 6 класса школы №125, вместо уроков труда заставили приводить в порядок школьный двор.

Пост полный возмущения оставил в Фейсбуk-сообществе "Родители SOS» отец школьницы Владимир Урсола, пишет Politeka.net.

Мужчина пишет, что его дочь вместе с другими школьниками принудительно заставили работать вместо уроков. Он утверждает, что дети занимались уборкой без верхней одежды в прохладную погоду.

"Дети "в тоненьких костюмчиках" на территории школы копали клумбу, пололи тяпками и вырывали руками, потом выбрасывали в контейнер для мусора. Дети занимались уборкой вместо пары уроков труда. Убирать заставили два шестых класса, это дети по 11-12 лет", – написал отец школьницы.

Родитель пожаловался, что после таких "уроков труда" у его дочери разболелась спина.

Также мужчина утверждает, за время работы директора школы Алевтины Ивановны Подорожной - это не первый случай детского труда. Школьников и ранее заставляли работать вместо уроков – они то камни носят, то копают.

Одесситы бросились обсуждать ситуацию. Причем мнения людей разделились. Одни стали защищать директора и ее методы, другие поддержали мужчину.

"Бедняги деточки перетрудились",

"Вы, родители , зачем плохо детей одеваете если знаете что погода не очень. А вот дети сейчас очень изнеженные это факт",

"Ничего нет плохого в труде",

"А раньше вы в школах не работали ,что вы делаете с детей инвалидов, у меня тоже 2 детей и я ничего плохого не вижу ,что они по работают на территории школы",

"Это нарушение законодательства",

"Территорию школы должны убирать дворники за зарплату, а не дети. Это эксплуация детского труда",- пишут в сети.

На пост таже отреагировала директор департамента образования Елена Буйневич, которая пообещала принять меры.

"Это незаконно и недопустимо, приму меры", - написала чиновница.

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