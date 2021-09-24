В Одессе учеников вместо уроков принуждали убирать школьный двор
Так, родители пожаловались, что их детей, учеников 6 класса школы №125, вместо уроков труда заставили приводить в порядок школьный двор.
Пост полный возмущения оставил в Фейсбуk-сообществе "Родители SOS» отец школьницы Владимир Урсола, пишет Politeka.net.
Мужчина пишет, что его дочь вместе с другими школьниками принудительно заставили работать вместо уроков. Он утверждает, что дети занимались уборкой без верхней одежды в прохладную погоду.
"Дети "в тоненьких костюмчиках" на территории школы копали клумбу, пололи тяпками и вырывали руками, потом выбрасывали в контейнер для мусора. Дети занимались уборкой вместо пары уроков труда. Убирать заставили два шестых класса, это дети по 11-12 лет", – написал отец школьницы.
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Родитель пожаловался, что после таких "уроков труда" у его дочери разболелась спина.
Также мужчина утверждает, за время работы директора школы Алевтины Ивановны Подорожной - это не первый случай детского труда. Школьников и ранее заставляли работать вместо уроков – они то камни носят, то копают.
Одесситы бросились обсуждать ситуацию. Причем мнения людей разделились. Одни стали защищать директора и ее методы, другие поддержали мужчину.
"Бедняги деточки перетрудились",
"Вы, родители , зачем плохо детей одеваете если знаете что погода не очень. А вот дети сейчас очень изнеженные это факт",
"Ничего нет плохого в труде",
"А раньше вы в школах не работали ,что вы делаете с детей инвалидов, у меня тоже 2 детей и я ничего плохого не вижу ,что они по работают на территории школы",
"Это нарушение законодательства",
"Территорию школы должны убирать дворники за зарплату, а не дети. Это эксплуация детского труда",- пишут в сети.
На пост таже отреагировала директор департамента образования Елена Буйневич, которая пообещала принять меры.
"Это незаконно и недопустимо, приму меры", - написала чиновница.
Напомним, что школьников передумали отправлять на дистанционку, новое решение
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