Возле одесского железнодорожного вокзала мужчина попал в ловушку
Он засунул в голову в мусорный контейнер и не смог ее вытянуть назад. Очевидцы засняли на камеру, как бедолага пытался освободиться, но не смог, сообщает Telegram-канал "Х. Одесса".
Это случилось на Привокзальной площади города.
По всей видимости, бездомный хотел найти среди мусора что-то полезное.
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Комментируя инцидент, одесситы рассказали, чтобы освободить мужчину из ловушки, пришлось вызывать спасателей.
Ранее мы писали, что в Одессе показали, как жители поселка Котовского роются в мусорных баках.
Кадры сделаны возле супермакета «Сильпо», который расположен на улице Героев обороны. Торговая точка сняла с продажи просроченные продукты и утилизировала их. Женщины решили порыться в мусорных контейнерах в поисках той самой проскорочки.
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