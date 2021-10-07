В Одессе семейная пара превратила комнату в общежитии в настоящую помойку.

Шокирующие кадры удалось заснять на камеру соседям, сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам соседей, в их пятиэтажке на улице Столбовой, 21, два года назад поселилась семейная пара.

С тех пор они стаскивают в свое жилье остатки продуктов и другой хлам из ближних мусорников, плотно забив им комнату. А тот мусор, что не помещается – выносят в общий коридор.

На днях они пошли на очередную "мусорную охоту" и забыли закрыть свою квартиру. Соседям удалось проникнуть внутрь и посмотреть, что там творилось.

«Они подбирают животных на улице, приносят домой и издеваются, а по ночам бьют по дверям и стенам. Сегодня, когда они пошли за новой партией мусора, который собирают в комнату, забыли закрыть дверь, и вот что мы там увидели», - рассказала местная жительница.

Напомним, что школьников заставили убирать двор вместо уроков, разгорелся скандал: "это не первый раз"

Как сообщала Politeka, мужчина запустил в девушку урну с мусором на глазах у прохожих: видео разборок в Одессе

Также Politeka писала, мужчина засунул голову в мусорник возле Ж/Д вокзала, кадры: пришлось вызывать спасателей