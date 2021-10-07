В Одессе семейная пара превратила комнату в общежитии в настоящую помойку.
Шокирующие кадры удалось заснять на камеру соседям,
По словам соседей, в их пятиэтажке на улице Столбовой, 21, два года назад поселилась семейная пара.
С тех пор они стаскивают в свое жилье остатки продуктов и другой хлам из ближних мусорников, плотно забив им комнату. А тот мусор, что не помещается – выносят в общий коридор.
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На днях они пошли на очередную "мусорную охоту" и забыли закрыть свою квартиру. Соседям удалось проникнуть внутрь и посмотреть, что там творилось.
«Они подбирают животных на улице, приносят домой и издеваются, а по ночам бьют по дверям и стенам. Сегодня, когда они пошли за новой партией мусора, который собирают в комнату, забыли закрыть дверь, и вот что мы там увидели», - рассказала местная жительница.
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