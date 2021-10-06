В одному з районів Одеси двірник просто не встигає підбирати сміття за мешканцями.
Через це біля сміттєвих контейнерів збираються величезні гори відходів. Про проблему на вулиці Героїв оборони Одеси,
"Справа не в тому, що місцеві жителі не хочуть жити в чистоті і наполегливо загажівают територію. І навіть не в тому, що тут якось по-особливому багато відходів або їх не встигають вивозити»,-йдеться в публікації.
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Причина виявилася в тому, що на кілька багатоповерхівок всього один двірник віддувається за всіх.
Він махає мітлою з ранку до ночі і все одно не справляється.
При цьому виділяти йому помічників, незважаючи на звернення місцевих жителів, комунальні служби не поспішають.
В Одесі і раніше спостерігалася складна ситуація з прибиранням і вивезенням сміття. Домогосподарства не укладають договори з мусовивозящімі компаніями, а ті, в свою чергу, не дуже активно проводять роботу по їх укладенню. У підсумку-сміття накопичується, а його не вивозять.
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