Він махає мітлою з ранку до ночі і все одно не справляється

В одному з районів Одеси двірник просто не встигає підбирати сміття за мешканцями.

Через це біля сміттєвих контейнерів збираються величезні гори відходів. Про проблему на вулиці Героїв оборони Одеси, повідомили в телеграм-каналі «7 канал».

"Справа не в тому, що місцеві жителі не хочуть жити в чистоті і наполегливо загажівают територію. І навіть не в тому, що тут якось по-особливому багато відходів або їх не встигають вивозити»,-йдеться в публікації.

Причина виявилася в тому, що на кілька багатоповерхівок всього один двірник віддувається за всіх.

Він махає мітлою з ранку до ночі і все одно не справляється.

При цьому виділяти йому помічників, незважаючи на звернення місцевих жителів, комунальні служби не поспішають.

В Одесі і раніше спостерігалася складна ситуація з прибиранням і вивезенням сміття. Домогосподарства не укладають договори з мусовивозящімі компаніями, а ті, в свою чергу, не дуже активно проводять роботу по їх укладенню. У підсумку-сміття накопичується, а його не вивозять.

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