Он машет метлой с утра до ночи и все равно не справляется

В одном из районов Одессы дворник просто не успевает подбирать мусор за жильцами.

Из-за этого около мусорных контейнеров собираются огромные горы отходов. О проблеме на улице Героев обороны Одессы, сообщили в телеграм-канале «7 канал».

«Дело не в том, что местные жители не хотят жить в чистоте и упорно загаживают территорию. И даже не в том, что здесь как-то по-особенному много отходов или их не успевают вывозить», - говорится в публикации.

Причина оказалась в том, что на несколько многоэтажек всего один дворник отдувается за всех.

Он машет метлой с утра до ночи и все равно не справляется.

При этом выделять ему помощников, несмотря на обращения местных жителей, коммунальные службы не спешат.

В Одессе и ранее наблюдалась сложную ситуацию с уборкой и вывозом мусора. Домохозяйства не заключают договора с мусовывозящими компаниями, а те, в свою очередь, не весьма активно проводят работу по их заключению. В итоге – мусор копится, а его не вывозят.

Напомним, что школьников заставили убирать двор вместо уроков, разгорелся скандал: "это не первый раз"

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