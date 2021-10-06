В одном из районов Одессы дворник просто не успевает подбирать мусор за жильцами.
Из-за этого около мусорных контейнеров собираются огромные горы отходов. О проблеме на улице Героев обороны Одессы,
«Дело не в том, что местные жители не хотят жить в чистоте и упорно загаживают территорию. И даже не в том, что здесь как-то по-особенному много отходов или их не успевают вывозить», - говорится в публикации.
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Причина оказалась в том, что на несколько многоэтажек всего один дворник отдувается за всех.
Он машет метлой с утра до ночи и все равно не справляется.
При этом выделять ему помощников, несмотря на обращения местных жителей, коммунальные службы не спешат.
В Одессе и ранее наблюдалась сложную ситуацию с уборкой и вывозом мусора. Домохозяйства не заключают договора с мусовывозящими компаниями, а те, в свою очередь, не весьма активно проводят работу по их заключению. В итоге – мусор копится, а его не вывозят.
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