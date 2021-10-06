Чоловік заступився за свою знайому і отримав удар молотком в обличчя

Дикий випадок стався днями в Одесі. Про нього розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net.

33-річний одесит пішов додому до колишньої дружини і почав трощити молотком скла на вікнах і автомобіль.

У той момент у жінки гостювала подруга з чоловіком, які приїхали зі столиці.

Киянин спробував заспокоїти бешкетника, але вступивши в бійку він отримав удар інструментом в обличчя.

Травми, отримані потерпілим, виявилися серйозними: його доставили в лікарню із закритими переломами кісток черепа.

Зараз поліцейські обирають чоловікові запобіжний захід. За умисне тяжке тілесне ушкодження йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Раніше ми повідомляли, неадекватний хлопець кидав каміння в машини поліцейських і при затриманні вдарив ножем спецназівця.

Нагадаємо, що неадекват накинувся з ножем на копів, з'їхався спецназ: кадри штурму

Ще Politeka писала, що неадекват пригрозив підірвати гранату на шкільному майданчику: кадри свавілля в Одесі

Також Politeka повідомляла, стрілянина прогриміла серед житлових будинків на Одещині: введена спецоперація "Грім", кадри