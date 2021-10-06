Мужчина вступился за свою знакомую и получил удар молотком в лицо

Дикий случай произошел на днях в Одессе. О нем рассказали в местной полиции, передает Politeka.net.

33-летний одессит пошел домой к бывшей супруги и принялся крушить молотком стекла на окнах и автомобиль.

В тот момент у женщины гостила подруга с мужем, которые приехали из столицы.

Киевлянин попытался успокоить дебошира, но вступив в драку он получил удар инструментом в лицо.

Травмы, полученные пострадавшим, оказались серьезными: его доставили в больницу с закрытыми переломами костей черепа.

Сейчас полицейские избирают мужчине меру пресечения. За умышленное тяжкое телесное повреждение ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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