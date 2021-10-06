Стало відомо, коли в квартири одеситів почнуть пускати тепло.
Орієнтовний старт опалювального сезону запланований на 1 листопада цього року. Про це стало відомо на засіданні колегії одеської мерії, пишуть місцеві
Виняток можуть зробити тільки якщо середньодобова температура повітря не перевищить +8 градусів протягом трьох діб. Судячи з прогнозу погоди, найближчим часом такого похолодання не буде. Хоча в квартирах одеситів вже по-осінньому прохолодно.
Станом на 5 жовтня всі 144 котельні, що знаходяться на балансі КП «ТГО», підготовлені на 100%. Виконані гідравлічні опресування всіх теплових мереж. Персонал підприємства веде процес виявлення несправностей, уточнення місць, обсягів пошкоджень і ремонт по виявлених місцях.
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Всього виявлено 757 пошкоджень теплових мереж, усунуто-689, в роботі - 68.
Раніше ми повідомляли, в Одесі очікується похолодання і штормовий вітер, а в області - заморозки.
За даними метеорологів, опадів у четвер 7 жовтня в Одесі не передбачається. Протягом усього дня буде спостерігатися мінлива хмарність.
Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі опуститися до + 5 ... +7 градусів, вдень буде не вище + 14.
В Одеській області температура вночі становитиме + 2 ... +7 градусів, на півночі на поверхні ґрунту заморозки 0-2 градусів, на півдні до +10.
Або закупівля за завищеними цінами за домовленістю
Нагадаємо, що антициклон з Арктики накриє Одесу: названа дата, коли тепло остаточно покине Регіон
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