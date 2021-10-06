Жителям Одеси порадили одягатися тепліше, так як очікується похолодання і штормовий вітер, а в області - заморозки.

Про те, якої погоди чекати в четвер, 7 жовтня, розповіли синоптики Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net.

За даними метеорологів, опадів у четвер в Одесі не передбачається. Протягом усього дня буде спостерігатися мінлива хмарність.

Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі опуститися до + 5 ... +7 градусів, вдень буде не вище + 14.

По Одеській області також прогнозується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду

Температура вночі становитиме + 2 ... +7 градусів, на півночі на поверхні ґрунту заморозки 0-2 градусів, на півдні до + 10.

На автошляхах області видимість хороша.

Зазначимо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що до кінця першої декади жовтня потеплішає, а середина Місяця принесе вересневі температури - близько +20 тепла, сухо, сонячно. Найтеплішим стане свято Покрови, 14 жовтня.

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