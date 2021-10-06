В Одеській області на судноремонтному заводі спалахнула пожежа.

Там вогонь охопив пришвартований буксир.

У прес-службі ДСНС Одеській області розповіли про ДТП і показали кадри в місця події, передає Politeka.net.

У місті Ізмаїл на території Ізмаїльського судноремонтного заводу в пришвартованому буксирі виникла пожежа.

Сигнал про загоряння рятувальники отримали напередодні о 16: 21.

Прибувши на місце, пожежники з'ясували, що горіла каюта в пришвартованому буксирі, який знаходився на ремонті.

Через дві години пожежу ліквідували. За цей час полум'я встигло охопити 60 квадратних метрів.

На щастя, загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає.

Раніше ми повідомляли, в порту Чорноморська розгорілася пожежа. Сигнал про загоряння надійшов об 11: 20.

Як з'ясувалося, вогонь охопив конвеєрну стрічку на території порту Чорноморська.

Загасити пожежу вдалося менш ніж за годину з моменту виклику.

Передбачувана причина загоряння-коротке замикання електропроводки в конвеєрі. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, що полум'я охопило магазин, знищено приміщення: кадри з місця НП

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