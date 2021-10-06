В Одеській області на судноремонтному заводі спалахнула пожежа.
Там вогонь охопив пришвартований буксир.
У прес-службі
У місті Ізмаїл на території Ізмаїльського судноремонтного заводу в пришвартованому буксирі виникла пожежа.
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Сигнал про загоряння рятувальники отримали напередодні о 16: 21.
Прибувши на місце, пожежники з'ясували, що горіла каюта в пришвартованому буксирі, який знаходився на ремонті.
Через дві години пожежу ліквідували. За цей час полум'я встигло охопити 60 квадратних метрів.
На щастя, загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає.
Раніше ми повідомляли, в порту Чорноморська розгорілася пожежа. Сигнал про загоряння надійшов об 11: 20.
Як з'ясувалося, вогонь охопив конвеєрну стрічку на території порту Чорноморська.
Загасити пожежу вдалося менш ніж за годину з моменту виклику.
Передбачувана причина загоряння-коротке замикання електропроводки в конвеєрі. Загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, що полум'я охопило магазин, знищено приміщення: кадри з місця НП
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