В Одесской области на судоремонтном заводе вспыхнул пожар.
Там огонь охватил пришвартованный буксир.
В пресс-службе
В городе Измаил на территории Измаильского судоремонтного завода в пришвартованном буксире возник пожар.
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Сигнал о возгорании спасатели получили накануне в 16:21.
Прибыв на место, пожарные выяснили, что горела каюта в пришвартованном буксире, который находился на ремонте.
Спустя два часа пожар ликвидировали. За это время пламя успело охватить 60 квадратных метров.
К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Ранее мы сообщали, в порту Черноморска разгорелся пожар. Сигнал о возгорании поступил в 11:20.
Как выяснилось, огонь охватил конвейерную ленту на территории порта Черноморска.
Потушить пожар удалось менее чем за час с момента вызова.
Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в конвейере. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП
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