В Одесской области на судоремонтном заводе вспыхнул пожар.

Там огонь охватил пришвартованный буксир.

В пресс-службе ГСЧС Одесской области рассказали падробности и показали кадры в места происшествия, передает Politeka.net.

В городе Измаил на территории Измаильского судоремонтного завода в пришвартованном буксире возник пожар.

Сигнал о возгорании спасатели получили накануне в 16:21.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что горела каюта в пришвартованном буксире, который находился на ремонте.

Спустя два часа пожар ликвидировали. За это время пламя успело охватить 60 квадратных метров.

К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Ранее мы сообщали, в порту Черноморска разгорелся пожар. Сигнал о возгорании поступил в 11:20.

Как выяснилось, огонь охватил конвейерную ленту на территории порта Черноморска.

Потушить пожар удалось менее чем за час с момента вызова.

Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в конвейере. Погибших и пострадавших нет.

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