Спритний житель області приїхав на заробітки в Одесу і вирішив «обзавестися» автомобілем.
Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.
Як розповіли правоохоронці, 21-річний хлопець приїхав до Одеси з Подольська. Коли він прогулювався по вулиці Малій Арнаутській, то помітив припаркований автомобіль ВАЗ.
Господар машини, залишивши ключ у замку запалювання, ненадовго відійшов у справах. Зловмисник, недовго думаючи, сів за кермо ВАЗА і дав по газах.
Викрадача затримали копи через кілька днів.
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Він сховав вкрадену машину, там, де орендував житло.
Поліцейські вилучили легковий автомобіль, а фігуранту оголосили підозру.
За викрадення йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
Раніше ми повідомляли, в Одесі працівник СТО потрапив у ДТП на краденому автомобілі.
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