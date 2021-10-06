Спритний житель області приїхав на заробітки в Одесу і вирішив «обзавестися» автомобілем.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.

Як розповіли правоохоронці, 21-річний хлопець приїхав до Одеси з Подольська. Коли він прогулювався по вулиці Малій Арнаутській, то помітив припаркований автомобіль ВАЗ.

Господар машини, залишивши ключ у замку запалювання, ненадовго відійшов у справах. Зловмисник, недовго думаючи, сів за кермо ВАЗА і дав по газах.

Викрадача затримали копи через кілька днів.

Він сховав вкрадену машину, там, де орендував житло.

Поліцейські вилучили легковий автомобіль, а фігуранту оголосили підозру.

За викрадення йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Раніше ми повідомляли, в Одесі працівник СТО потрапив у ДТП на краденому автомобілі.

П'яний чоловік поїхав кататися на машині, яку 36-річна клієнтка залишила на ремонт на станції технічного обслуговування, де він працював.

На проспекті Небесної Сотні горе-водій не впорався з керуванням і врізався в інший автомобіль.

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