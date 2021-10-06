Ушлый житель области приехал на заработки в Одессу и решил «обзавестись» автомобилем.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.
Как рассказали правоохранители, 21-летний парень приехал в Одессу из Подольска. Когда он прогуливался по улице Малой Арнаутской, то заметил припаркованный автомобиль ВАЗ.
Хозяин машины, оставив ключ в замке зажигания, ненадолго отошел по делам. Злоумышленник, недолго думая, сел за руль ВАЗА и дал по газам.
Угонщика задержали копы через несколько дней.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Победительница "Голосу країни" Муха честно ответила, был ли у нее роман с Даном Баланом: "До сих пор обсуждают"
Горбунов нашел себе замену на "Танцях з зірками", кто претендует на роль ведущего: "Можно идти на пенсию"
Победитель "Голосу країни" и его беременная невеста не могут жить в подаренной квартире: "Умираю от боли"
Ксения Мишина показала с кем живет после разрыва с Эллертом: "Я люблю тебя"
Он спрятал украденную машину, там, где арендовал жилье.
Полицейские изъяли легковой автомобиль, а фигуранту объявили подозрение.
За угон ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Ранее мы сообщали, в Одессе работник СТО попал в ДТП на краденном автомобиле.
Пьяный мужчина поехал кататься на машине, которую 36-летняя клиентка оставила на ремонт на станции технического обслуживания, где он работал.
На проспекте Небесной сотни горе-водитель не справился с управлением и врезался в другой автомобиль.
Напомним, что банда угоняет авто и силой требует выкуп за их возврат: кадры беспредела на Одесчине
Как сообщала Politeka, опасная воровка завелась на вокзале, обдирает до нитки: "Якобы ждет поезда"
Также Politeka писала, что гастролер из Николаева устроил налеты в Одессе: "пять ограблений за короткий срок"