Ушлый житель области приехал на заработки в Одессу и решил «обзавестись» автомобилем.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.

Как рассказали правоохранители, 21-летний парень приехал в Одессу из Подольска. Когда он прогуливался по улице Малой Арнаутской, то заметил припаркованный автомобиль ВАЗ.

Хозяин машины, оставив ключ в замке зажигания, ненадолго отошел по делам. Злоумышленник, недолго думая, сел за руль ВАЗА и дал по газам.

Угонщика задержали копы через несколько дней.

Он спрятал украденную машину, там, где арендовал жилье.

Полицейские изъяли легковой автомобиль, а фигуранту объявили подозрение.

За угон ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее мы сообщали, в Одессе работник СТО попал в ДТП на краденном автомобиле.

Пьяный мужчина поехал кататься на машине, которую 36-летняя клиентка оставила на ремонт на станции технического обслуживания, где он работал.

На проспекте Небесной сотни горе-водитель не справился с управлением и врезался в другой автомобиль.

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