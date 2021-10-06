В Одесі літня жінка забарикадувала прохід між будинками лавочками.
Це сталося на вулиці Вільямса, повідомив Telegram-канал "Х. Одеса", передавати Politeka.net.
Очевидці кажуть, що пенсіонерка ні з того ні з сього вийшла на вулицю і почала стягувати до міждомового проїзду лавки з-під сусідніх під'їздів. Після цього одеситка склала 8 лавок один на одного, побудувавши дуже хитку конструкцію.
На кадрах видно, що перші лавки вона притулила до паркану, а решту склала зверху.
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Місцеві жителі кажуть, що все це пенсіонерка затіяла через те, що їй заважають перехожі, які ходять під її будинком.
"Вночі на Вільямса у бабки "протек дах" і вона побудувала таку барикаду. Каже, що дістали тут ходити",-прокоментували в телеграм-каналі.
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