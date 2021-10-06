В Одессе пожилая женщина забаррикадировала проход между домами лавочками.
Это произошло на улице Вильямса, сообщил Telegram-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net.
Очевидцы говорят, что пенсионерка ни с того ни с сего вышла на улицу и начала стаскивать к междомовому проезду скамейки из-под соседних подъездов. После этого одесситка сложила 8 лавок друг на друга, построив очень шаткую конструкцию.
На кадрах видно, что первые скамейки она прислонила к забору, а остальные сложила сверху.
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Местные жители говорят, что все это пенсионерка затеяла из-за того, что ей мешают прохожие, которые ходят под ее домом.
"Ночью на Вильямса у бабки "протекла крыша" и она построила такую баррикаду. Говорит, что достали здесь ходить", – прокомментировали в телеграм-канале.
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