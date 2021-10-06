В Одесі спецназівці брали штурмом квартиру неадеквата, який побив авто по вулицях і кидався на них з ножем.
Подробиці затримання на проспекті Шевченка повідомили в прес-службі поліції, передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Все почалося з того, що молодий хлопець прийшов в управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, заліз на паркан і закидав камінням машини на стоянці, вигукуючи свої гасла.
Коли ж поліцейські спробували припинити протиправні дії чоловіка, він порізав одному з них руку ножем і зник, забарикадувавшись у квартирі, яку орендував неподалік.
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Під час штурму в квартирі, підозрюваний накинувся з тією ж зброєю на спецназівця, намагаючись вдарити чоловіка в груди, проте силовика врятував бронежилет.
Його сусіди розповіли, що близько півроку тому хлопець сильно змінився: влаштовував дебоші, скандалив і розклеював листівки із закликами знищувати правоохоронців. Потім він, мабуть, перейшов від слів до дій.
Зараз зловмисник отримує медичну допомогу, а після одужання йому доведеться відповідати за насильство по відношенню до поліцейських і хуліганство.
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