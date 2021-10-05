Народження дитини в Молодій родині одеситів обернулося трагедією, хлопчик помер через 11 місяців Коми
Мати дитини Юлія Коломієць заявляє про недбалість лікарів пологового будинку №1. Вона каже, що якби медики вчасно зробили кесарів розтин, то з новонародженим було б все в порядку. Про це пише видання
За словами жінки, всю вагітність вона відчувала себе добре, на УЗД мала відмінні показники, народжувала в строк. Пологи почалися 9 листопада 2020 року. Хлопчик з'явився на світ природним шляхом.
"Дитина народилася синього кольору, він не дихав і не кричав. Термінові реанімаційні заходи тривали 14 хвилин. На 15-й хвилині у сина з'явилося серцебиття. Після пологів в палату зайшла лікар і сказала:"не треба було погоджуватися на природні пологи і все було б нормально". Тобто вона розуміла, що мені необхідно було робити КС», - розповіла вбита горем жінка.
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За словами Юлії, лікарі їй кажуть, щоб вона не переживала, мовляв «народіть другу дитину».
Батьки померлого хлопчика кажуть, слідство триває 11 місяців, проте за цей час так і не вдалося покарати винних.
Також адвокатам сім'ї навіть почали погрожувати, щоб не розголосили цій справі.
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