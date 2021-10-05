Народження дитини в Молодій родині одеситів обернулося трагедією, хлопчик помер через 11 місяців Коми

Мати дитини Юлія Коломієць заявляє про недбалість лікарів пологового будинку №1. Вона каже, що якби медики вчасно зробили кесарів розтин, то з новонародженим було б все в порядку. Про це пише видання novyny.live

За словами жінки, всю вагітність вона відчувала себе добре, на УЗД мала відмінні показники, народжувала в строк. Пологи почалися 9 листопада 2020 року. Хлопчик з'явився на світ природним шляхом.

"Дитина народилася синього кольору, він не дихав і не кричав. Термінові реанімаційні заходи тривали 14 хвилин. На 15-й хвилині у сина з'явилося серцебиття. Після пологів в палату зайшла лікар і сказала:"не треба було погоджуватися на природні пологи і все було б нормально". Тобто вона розуміла, що мені необхідно було робити КС», - розповіла вбита горем жінка.

За словами Юлії, лікарі їй кажуть, щоб вона не переживала, мовляв «народіть другу дитину».

Батьки померлого хлопчика кажуть, слідство триває 11 місяців, проте за цей час так і не вдалося покарати винних.

Також адвокатам сім'ї навіть почали погрожувати, щоб не розголосили цій справі.

Нагадаємо, що немовля раптово не стало в лікарні, лікарі озвучили свою версію: "він перебував..."

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