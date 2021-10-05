Рождение ребенка в молодой семье одесситов обернулось трагедией, мальчик умер спустя 11 месяцев комы.

Мать ребенка Юлия Коломиец заявляет о халатности врачей роддома №1. Она говорит, что если бы медики вовремя сделали кесарево сечение, то с новорожденным было бы все в порядке. Об этом пишет издание novyny.live.

По словам женщины, всю беременность она чувствовала себя хорошо, на УЗИ имела отличные показатели, рожала в срок. Роды начались 9 ноября 2020 года. Мальчик появился на свет естественным путем.

«Ребенок родился синего цвета, он не дышал и не кричал. Срочные реанимационные мероприятия длились 14 минут. На 15-й минуте у сына появилось сердцебиение. После родов в палату зашла врач и сказала: "Не надо было соглашаться на естественные роды и все было бы нормально". То есть она понимала, что мне необходимо было делать КС», - рассказала убитая горем женщина.

По словам Юлии, врачи ей говорят, чтобы она не переживала, мол «родите второго ребенка».

Родители умершего мальчика говорят, следствие продолжается 11 месяцев, однако за это время так и не удалось наказать виноватых.

Также адвокатам семьи даже начали угрожать, чтобы не предавали огласки этому делу.

Напомним, что младенца внезапно не стало в больнице, врачи озвучили свою версию: "Он находился..."

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