В Одесі судили чоловіка за демонстрацію забороненої радянської символіки.

Чоловік, одягнений у червону футболку з написом СРСР і комуністичним гербом розгулював вулицями Одеси. На його одязі були зображені молот і п'ятикутна зірка, що згідно з українським законодавством незаконно. Так як вони є символами тоталітарного режиму.

2 травня на вулиці Колонтаївській його затримали правоохоронці і відвезли в райвідділ поліції.

1 жовтня відбулося судове засідання, в ході якого чоловікові винесли вирок за демонстрацію забороненої комуністичної символіки. Про це свідчать дані з судового реєстру.

Так як підсудний своєї провини не заперечував і розкаявся, то йому дали всього рік умовно.

Варто сказати, що раніше це чоловік був судимий за багатьма статтями, в їх числі: за неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником (ст.140 КК), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК), умисне вбивство (ст. 115 КК), незаконне проведення дослідів над людиною (ст. 142), крадіжка (ст. 185 КК), Порушення прав пацієнта (ст. 141 КК).

Нагадаємо, що в Одесі затримали чоловіка в одязі з написом СРСР

Також Politeka повідомляла, натовп на натовп: 2 травня в центрі Одеси влаштували масову бійку, з'явилося відео