В Одессе судили мужчину за демонстрацию запрещенной советской символики.

Мужчина, одетый в красную футболку с надписью СССР и коммунистическим гербом разгуливал по улицам Одессы. На его одежде были изображены молот и пятиконечная звезда, что согласно украинскому законодательству незаконно. Так как они являются символами тоталитарного режима.

2 мая на улице Колонтаевской его задержали стражи порядка и отвезли в райотдел полиции.

1 октября состоялось судебное заседание, в ходе которого мужчине вынесли приговор за демонстрацию запрещенной коммунистической символики. Об этом свидетельствуют данные из судебного реестра.

Так как подсудимый своей вины не отрицал и раскаялся, то ему дали всего год условно.

Стоит сказать, что ранее это мужчина был судим по многим статьям, в их числе: за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (ст. 140 УК), умышленное средней тяжести телесное повреждение (ст. 122 УК), умышленное убийство (ст. 115 УК), незаконное проведение опытов над человеком (ст. 142), кража (ст. 185 УК), нарушение прав пациента (ст. 141 УК).

Напомним, что в Одессе задержали мужчину в одежде с надписью СССР

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