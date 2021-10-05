Криголам, який купили за 5 мільйонів доларів, прибув в порт Одеси.
Сьогодні, 5 жовтня, криголам James Clark Ross зайшов у морський порт і пришвартувався до 19-го причалу, пише Politeka.net.
Як повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки, криголам купили для здійснення антарктичних місій. Судно має стати флагманом українського науково-дослідного флоту. Він був придбаний 19 серпня 2021 року у Великобританії.
Судну приблизно 30 років. Його довжина-99,4 метра, ширина майже 18 метрів. Він має 8 палуб і стільки ж лабораторій. Вміщує 50 вчених і 27 членів екіпажу. Ціна криголама-трохи більше 5 мільйонів доларів.
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Придбавши цей криголам, Україна повертається в клуб держав з розвиненою інфраструктурою наукових досліджень світового океану і полярних широт.
У найближчі кілька тижнів буде проходити оформлення всіх необхідних документів і технічна інвентаризація судна, після чого буде офіційно оголошено його нову назву.
Тим часом, у місцевих телеграм-канал показали, як виглядає James Clark Ross поблизу.
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