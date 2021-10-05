Ледокол, который купили за 5 миллионов долларов, прибыл в порт Одессы.
Сегодня, 5 октября, ледокол James Clark Ross зашел в морской порт и пришвартовался к 19-му причалу, пишет Politeka.net.
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, ледокол купили для осуществления антарктических миссий. Судно должно стать флагманом украинского научно-исследовательского флота. Он был приобретен 19 августа 2021 года у Великобритании.
Судну примерно 30 лет. Его длина - 99,4 метра, ширина почти 18 метров. Он имеет 8 палуб и столько же лабораторий. Вмещает 50 ученых и 27 членов экипажа. Цена ледокола - чуть больше 5 миллионов долларов.
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Приобретя этот ледокол, Украина возвращается в клуб государств с развитой инфраструктурой научных исследований мирового океана и полярных широт.
В ближайшие несколько недель будет проходить оформление всех необходимых документов и техническая инвентаризация судна, после чего будет официально объявлено его новое название.
Между тем, в местных телеграм-канал показали, как выглядит James Clark Ross вблизи.
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