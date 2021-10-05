Его купили у Великобритании

Ледокол, который купили за 5 миллионов долларов, прибыл в порт Одессы.

Сегодня, 5 октября, ледокол James Clark Ross зашел в морской порт и пришвартовался к 19-му причалу, пишет Politeka.net.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, ледокол купили для осуществления антарктических миссий. Судно должно стать флагманом украинского научно-исследовательского флота. Он был приобретен 19 августа 2021 года у Великобритании.

Судну примерно 30 лет. Его длина - 99,4 метра, ширина почти 18 метров. Он имеет 8 палуб и столько же лабораторий. Вмещает 50 ученых и 27 членов экипажа. Цена ледокола - чуть больше 5 миллионов долларов.

Приобретя этот ледокол, Украина возвращается в клуб государств с развитой инфраструктурой научных исследований мирового океана и полярных широт.

В ближайшие несколько недель будет проходить оформление всех необходимых документов и техническая инвентаризация судна, после чего будет официально объявлено его новое название.

Между тем, в местных телеграм-канал показали, как выглядит James Clark Ross вблизи.

Напомним, что морской спецназ провел "зачистку" корабля в порту Одессы: кадры

Также Politeka сообщала, людей с автоматами выставили в порту Одессы: кадры с места