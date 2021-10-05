В Одеській області продовжують фіксувати високу захворюваність коронавірусом.

Нове зведення оприлюднили на сайті МОЗ України, пише Politeka.net.

Станом на 5 жовтня, на Одещині ковід діагностували у 809 осіб лише за добу.

Загальна кількість інфікованих з початку пандемії склала 156 680. Всього померли в регіоні від наслідків викликаних вірусною інфекцією 3308 (+1 за минулу добу) людини.

При цьому повністю вилікувалися 142 342 людям, 205 – за останню добу години.

Варто сказати, що пік захворюваності в Одеському регіоні прогнозують на кінець жовтня-початок листопада. Зараз захворюваність СOVID в рази перевищує показники минулого року. Якщо 4 жовтня 2020-го в Одеській області було зафіксовано 190 хворих, то 4 жовтня 2021 - го-вже 819.

Як заявляють медики, новий штам "Дельта" поводиться більш агресивно.

Жертвами коронавірусу в основному стають невакциновані люди старшого віку з супутніми захворюваннями.

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