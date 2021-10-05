В Одесской области продолжают фиксировать высокую заболеваемость коронавирусом.
Новую сводку обнародовали на сайте МОЗ Украины, пишет Politeka.net.
По состоянию на 5 октября, на Одесчине ковид диагностировали у 809 человек лишь за сутки.
Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 156 680. Всего скончались в регионе от последствий вызванных вирусной инфекцией 3308 (+1 за прошлые сутки) человека.
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При этом полностью излечились 142 342 людям, 205 – за последние сутки часа.
Стоит сказать, что пик заболеваемости в Одесском регионе прогнозируют на конец октября-начало ноября. Сейчас заболеваемость СOVID в разы превышает показатели прошлого года. Если 4 октября 2020-го в Одесской области было зафиксировано 190 заболевших, то 4 октября 2021-го - уже 819.
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Жертвами коронавируса в основном становятся невакцинированные люди старшего возраста с сопутствующими заболеваниями.
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