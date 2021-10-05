Одеситка зазіхнула на гроші, які туристи кидали у фонтан.
Заповзятливу жінку, яка збирала монети з міського фонтану показали на відео очевидці, пише Politeka.net. (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)
На відео видно, як жінка дочекалася, поки у фонтані спустять воду. Потім вона залізла всередину і почала згрібати в пакет гроші, які кидали у воду туристи.
Поведінка одеситки обурила перехожих і комунальників, їй зробили зауваження, проте жінка знайшла що відповісти.
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"Це гроші для мене. Я збираю свої гроші", - заявила вона.
Після цього одеситка зав'язала пакет і вилізла з фонтану, забравши чужі монети.
"В Аркадії заповзятлива подруга дочекалася відключення фонтанів і вирішила зібрати урожай, каже, що це гроші для неї»,- прокоментували в телеграм-каналі «Х.Одеса».
Потрібно відзначити, що жінка була добре одягнена і мала пристойний вигляд, проте її поведінка залишало бажати кращого.
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