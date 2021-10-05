А с виду приличная

Одесситка позарилась на деньги, которые туристы бросали в фонтан.

Предприимчивую женщину, которая собирала монеты из городского фонтана показали на видео очевидцы, пишет Politeka.net. (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

На видео видно, как женщина дождалась, пока в фонтане спустят воду. Затем она залезла внутрь и начала сгребать в пакет деньги, которые бросали в воду туристы.

Поведение одесситки возмутило прохожих и коммунальщиков, ей сделали замечание, однако женщина нашла что ответить.

«Это деньги для меня. Я собираю свои деньги», - заявила она.

После этого одесситка завязала пакет и вылезла из фонтана, забрав чужие монеты.

«В Аркадии предприимчивая подруга дождалась отключения фонтанов и решила собрать урожай, говорит, что это деньги для неё»,- прокомментировали в телеграм-канале «Х. Одесса».

Нужно отметить, что женщина была хорошо одета и имела приличный вид, однако ее поведение оставляло желать лучшего.

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